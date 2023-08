Neue Musik Abba-Star Agnetha Fältskog feiert Solo-Comeback

Abba-Star Agnetha Fältskog (73) veröffentlicht zum ersten Mal seit zehn Jahren neue Musik als Solo-Künstlerin. Das Lied „Where Do We Go From Here?“ soll am Donnerstag erstmals beim britischen Radiosender BBC Radio 2 zu hören sein. Das wurde am späten Dienstagabend auf dem verifizierten Instagram-Account der Sängerin angekündigt. Bereits in den vergangenen Tagen hatte Fältskog in dem sozialen Medium angedeutet, dass sie an einem neuen Projekt arbeitet.