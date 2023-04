US-Sänger Todesursache von Aaron Carter steht fest

Einem am Dienstag veröffentlichten gerichtsmedizinischen Bericht zufolge ertrank der 34-Jährige in seiner Badewanne. Grund dafür waren den Angaben zufolge Beruhigungsmittel, die er eingenommen hatte sowie Gas, das in Sprayreinigern verwendet wird, das er inhaliert hatte. Der jüngere Bruder von Nick Carter von den Backstreet Boys war dem Autopsiebericht der Gerichtsmedizin für den Bezirk Los Angeles zufolge am 5. November tot in der Badewanne seines Hauses in Lancaster im US-Staat Kalifornien gefunden worden.