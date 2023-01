Fotos Die ikonischen „Supermodels“ der 90er-Jahre

Kate Moss gilt als „das Model“. Als sie 14 Jahre alt war wurde sie am JFK-Flughafen in New York City entdeckt und zierte seitdem zahlreiche Magazine. Von den Laufstegen dieser Welt war sie kaum mehr wegzudenken. Moss galt als Sinnbild des Körperideals „Heroin Chic“ und sagte einmal: „Nichts schmeckt so gut, wie sich dünn sein anfühlt.“

Mindestens so umstritten wie das Zitat war auch ihr Drogenkonsum, der 2005 in Form eines Videos zum Skandal wurde. Dennoch zählte Kate Moss 2008 noch zu den bestbezahlten Models der Welt. Das Model nimmt auch heute noch Aufträge an und besitzt inzwischen eine eigene Modelagentur. Dort ist auch ihre Tochter Lila Moss unter Vertrag.