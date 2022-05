In der Jugoslawin Monica Seles bekommt Graf eine starke aufstrebende Konkurrentin. 1990 verliert sie gegen Seles in Berlin bei den German Open. Ihre Siegesserie reißt damit. In dieser Zeit gerät der Vater in die Schlagzeilen einer Boulevardzeitung wegen einer angeblichen Affäre und heimlichen Vaterschaft mit einem Nacktmodell. 1991 rutscht sie auf Platz 2 der Weltrangliste hinter Seles, holt aber erneut den Sieg in Wimbledon (Foto mit ihren Eltern Heidi und Peter Graf) diesmal gegen Gabriela Sabatini.