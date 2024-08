Bekannt aus TV-Serie „4 Blocks“-Star Ramadan tritt Haftstrafe an

Ramadan bekam Anfang des Jahres eine Ladung zum Haftantritt. Dagegen wehrte er sich mit verschiedenen Mitteln. Die Staatsanwaltschaft hatte ihn nach eigenen Angaben bereits im Juli „zum sofortigen Strafantritt binnen vierzehn Tagen“ geladen. Hintergrund der Verurteilung waren 33 Fälle, in denen Ramadan ohne Fahrerlaubnis am Steuer erwischt worden war. Dass Ramadan dafür - anders als zunächst vorgesehen - in Haft muss, ist aus Sicht seines Verteidigers Kai Walden auf einen Formfehler zurückzuführen.