Serienstar aus „4 Blocks“ Zweite Haftstrafe für Schauspieler Kida Khodr Ramadan

In T-Shirt und legerer Hose lässt sich Schauspieler Kida Khodr Ramadan von Justizbeamten aus dem Gefängnis in den geschichtsträchtigen Saal 500 des Berliner Kriminalgerichts vorführen. Doch überraschend verzichtet der „4 Blocks“-Star auf eine Verhandlung: Bevor der zweite Tag im Berufungsprozess vor dem Landgericht beginnt, nimmt der 47-Jährige seine Berufung zurück. Damit ist die Verurteilung zu zehn Monaten Haft ohne Bewährung wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in vier Fällen rechtskräftig.