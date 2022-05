„Ich bin der erste Mensch der Geschichte, der das geschafft hat. Das ist etwas Besonderes“, sagte er. Steudtner habe schon beim Surfen gemerkt, dass es eine besonders große Welle war.

Sebastian Steudtner reitet am 29.10.2020 während der „Tow-Surfing-Session“ am Praia do Norte auf einer großen Welle.