Nach den Harry Potter-Filmen spielte er in zahlreichen Nebenrollen mit. 2014 übernahm er die Hauptrolle des Erich Blunt in der ersten Staffel der TNT-Fernsehserie „Murder in the First“. Als Musiker startete er 2009 durch und veröffentlichte sein erstes Album „In Good Hands“. Im deutschen Kinofilm „Türkisch für Anfänger“ war sein Song „If You Could Be Anywhere“ zu hören.

Der Schauspieler Tom Felton kommt zum Montblanc UltraBlack Collection Launch 2019 nach Berlin.