187 Straßenbande : Wegen Drogen und Waffen – Geldstrafe für Rapper Maxwell

Hamburg Eigentlich steht er mit seiner Hip-Hop-Gruppe 187 Strassenbande als Musiker im Rampenlicht. Doch der Rapper Maxwell inszeniert auch seine Verurteilung wegen Drogen- und Waffenbesitzes vor einem Hamburger Gericht.

Wieder ist ein Mitglied der Hamburger Rap-Gruppe 187 Strassenbande vor Gericht aufgetreten: Der Rapper Maxwell wurde vom Amtsgericht St. Georg wegen Drogen- und Waffenbesitzes zu einer Geldstrafe von 20 000 Euro verurteilt. Die Vorwürfe gegen den 27-Jährigen hätten sich im Wesentlichen bestätigt, begründete die Richterin am Dienstag ihr Urteil. Im April 2018 waren bei Maxwell Marihuana, Kokain ein Schlagring sowie ein verbotenes Klappmesser gefunden worden. Im Juli 2018 waren zudem Marihuana und Konsumentenutensilien in einem Auto sichergestellt worden, in dem der Verurteilte als Beifahrer mitgefahren war.