Instagram-Beitrag Lena Gercke begrüßt Baby Lia

Gercke und ihr Partner Dustin Schöne sind auch Eltern von Zoe, die im Sommer 2020 zur Welt kam. Gercke hatte 2006 die erste Staffel von Heidi Klums Castingshow „Germany's Next Topmodel“ gewonnen, später moderierte sie unter anderem die Castingshow „The Voice of Germany“. In den vergangenen Monaten teilte sie immer wieder Fotos von sich mit Babybauch.