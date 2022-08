Der Favorit Yemaneberhan Crippa (M) holt Gold im 10.000-Meter-Lauf bei der Leichtathletik-EM in München. Foto: dpa/Soeren Stache

München Es ist der letzte Tag der Leichtathletik-EM 2022. Erneut konnte Deutschland triumphieren, die Sprinterinnen sowie Speerwerfer Julian Weber gewannen Gold. Doch aufgrund der Morderation beim 10.000-Meter-Lauf geriet der sportliche Erfolg bei einigen Zuschauern in den Hintergrund.

Die Leichtathletik-Europameisterschaft 2022 in München ist zu Ende und damit ein großes Turnier, das zeigt, „was für ein unfassbares Potenzial die Leichtathletik eigentlich in unserem Land hat“, wie Doppel-Europameisterin Gina Lückenkemper nach dem Staffel-Sieg erklärte. Und überhaupt war die EM für die deutschen Athletinnen und Athleten ein voller Erfolg. Zweimal gab es Bronzemedaillen, siebenmal Silber und ebenfalls siebenmal das begehrte Gold. Zuletzt konnte die Sprintstaffel der Frauen mit 42,34 Sekunden im letzten Wettbewerb triumphieren und setzte sich gegen Polen (42,61) und Italien (42,84) durch. Bei einigen Zuschauern geriet dieser sportliche Erfolg jedoch in den Hintergrund.