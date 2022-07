Film-Legenden auf vier Rädern : Autos, die Filmgeschichte schrieben

Foto: Twentieth Century Fox 11 Bilder Das sind die häufigsten Automarken der Filmgeschichte

Düsseldorf Das Batmobil, DeLorean oder auch Herbie, der Käfer - Autos, die zu Filmstars wurden und Geschichte schrieben, fast jeder kennt sie. Herbie bekam sogar die Hauptrolle in sechs Spielfilmen. Autos spielen in der Filmindustrie eine wichtige Rolle. Statistiken über die Stars auf vier Rädern offenbaren Überraschendes.

Das bekannteste Auto der Filmgeschichte ist nach Recherchen von carwow der DeLorean DMC-12 aus dem Film-Hit „Zurück in die Zukunft“ von 1985. Es ist das einzige Modell der DeLorean Motor Company und lief erstmals 1981 vom Band. Das Auto hatte mit Qualitätsproblemen zu kämpfen, die Firmengeschichte endete zwei Jahre später mit Liquidation. Zu spätem Ruhm kam das Auto dann doch noch durch den Sciene-Fiction-Filmklassiker.

Erstaunlich in dieser Statistik - ein klappriger VW-Bus läuft dem Batmobil den Rang ab. Mit dem sonnengelben klapprigen Bulli macht sich Familie Hoover in der US-amerikanischen Tragikkomödie „Little Miss Sunshine“ auf dem Weg nach Kalifornien zur „Little Miss Sunshine“-Wahl. Und auch ein anderes, eher unscheinbares Auto, kommt dank dem Film groß raus. Der Mini-Cooper R50 (2003) aus dem Film „The Italian Job – Jagd auf Millionen“ rangiert noch vor einem coolen Straßenflitzer, dem Chevrolet El Camino W80 in dem Netflix-Film „El Camino – Ein "Breaking Bad"-Film“.

Cop-Cars helfen Ford auf Rang 1

Was die Statistik der häufigsten Automarken in der Filmgeschichte betrifft, so verhalf die Tatsache, dass die amerikanische Polizei eine bestimmte Automarke fährt, Ford auf Rang 1. Das Automodell, das am häufigsten in Filmen vorkommt, ist demnach der Ford Crown Victoria, der insgesamt 1019 Mal auf der Leinwand zu sehen war. Zwischen 1997 und 2013 war es das von der Polizei in den USA am häufigsten verwendete Automodell. Drei deutsche Autohersteller schafften es hier auch in die Top Ten. Mercedes Benz läuft Volkswagen in der Welt der Fiktion allerdings den Rang ab.

Manchmal hilft die Markentingabteilung nach, um ihr Modell zum gewichtigen Nebendarsteller zu machen, wie in der US-amerikanischen Science-Fiction-Komödie "Men in black II", wo die Hauptdarsteller Agent K (Tommy Lee Jones) und Agent J (Will Smith) einen Mercedes 500 E fahren, der nie einen Kratzer abbekommt. Ziel der Produkt-Platzierung - neue Käufer erobern.

In dieser Statistik ist Fiat oben mit dabei. Das liegt wohl auch am Firmengeflecht. So gehört die Marke Alfa Romeo, Ferrari oder auch Maserati zum Konzern.

Welche Automarken es noch in die Top Ten der häufigsten Automarken geschafft hat, zeigen wir in unserer Bildergalerie. Die Zahlen basieren dabei nach Angaben von carwow auf der Anzahl der mit drei oder mehr Sternen bewerteten Filmauftritte von Automarken und Automodellen, die von IMCDb (Internet Movie Cars Database) bezogen wurden. Ein mit drei Sternen bewerteter Filmauftritt bedeutet, dass das Auto von mindestens einem Charakter im Film verwendet wurde oder in einer Verfolgungsszene zu sehen war.

(dw)