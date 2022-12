Lebensgefühl-Lexikon Was uns 2022 bewegt hat - und was 2023 noch angesagt ist

P wie Perlenkette und Herrenhandtasche: von den Elevatorboys bis Harry Styles und Teens und Twens auf den Straßen. Geschlechterrollen verschwimmen. Viele Jungs tragen nun eine murse (von male purse), also Herrenhandtasche. Und auch Perlenketten glitzern an männlichen Hälsen. Why not? Kommt 2023 auch in hinteren Winkeln der Republik an.