TV-Star aus „Laverne & Shirley“ Schauspielerin Cindy Williams ist tot

Dank ihrer Rolle in der Sitcom „Laverne & Shirley“ stieg Cindy Williams in den 70er und 80er-Jahren zu einer der größten TV-Stars in den USA auf – nun ist der Tod der Schauspielerin bekannt geworden. Sie sei schon am vergangenen Mittwoch nach kurzer Krankheit im Alter von 75 Jahren in Los Angeles gestorben, teilte ihre Familie am Montag, 30. Januar, (Ortszeit) über die Sprecherin Liza Cranis mit.