Corona-Sorgen - Tätowierer aus Langenfeld bangt um Existenz : Wenn das Geld nicht mehr für die Busfahrkarte reicht

Langenfeld / Düsseldorf Um seinem Sohn ein besseres Leben zu ermöglichen, hat sich Dominik Braun (31) als Tätowierer selbstständig gemacht. Jetzt ist seine Existenz bedroht. Ein Ich-Protokoll.

Mein größter Traum war es immer, ein eigenes Tattoostudio zu eröffnen. Als ich erfahren habe, dass ich Papa werde, habe ich den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Ich bin in einem sozialen Brennpunkt aufgewachsen und wollte alles dafür tun, dass mein Sohn es nicht so schwer haben wird wie ich. Und dann kam Corona. Aus meinem Traum ist mittlerweile ein Albtraum geworden.