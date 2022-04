Vor Landtagswahl : NRW-Spitzenpolitiker steigen beim Politboxen in den Ring

Foto: IQ! Institut für Bildungsdienstleistung/politboxen.com/Montage RP 8 Bilder NRW-Landtagswahl: Diese Politiker steigen beim Politboxen 2022 in den Ring

Düsseldorf Kurz vor der Landtagswahl in NRW findet auch in diesem Jahr das Politboxen statt. Bei dem Event treffen erneut vier Spitzenpolitiker aufeinander, die zu bestimmten Themen ihre Argumente vorbringen. Alle Infos zum Schlagabtausch in Düsseldorf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am 15. Mai 2022 findet die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen statt. Im Vorfeld liefert das IQ-Institut mit dem Politboxen die Bühne für einen offenen „Schlagabtausch, rund um Themen, die uns bewegen“. Dort können vier Spitzenpolitiker ihren Standpunkt klar machen und auch das Publikum wird am Event beteiligt.

Wann und wo findet das Politboxen statt?

Seit 2011 gibt es das Polit Boxen mittlerweile. Die diesjährige Veranstaltung findet am 29. April im Boxring in Düsseldorf statt. Zudem gibt es am 22. April eine Veranstaltung in Rendsburg und im September in Hannover. Moderiert wird das Event in Düsseldorf von dem ehemaligen Boxer Henry Maske, in Rendsburg von Regina Halmich.

So läuft das Event ab

Die vier Kontrahenten bekommen dreimal zwei Minuten Zeit, um zu bestimmten Themen Stellung zu beziehen. Das Ziel ist den Gegner mit einer eindeutigen Stellungnahme und den richtigen, schlagfertigen Argumenten zu besiegen. Auch die Zuschauer haben bei dem Event aktiv die Möglichkeit mitzuwirken. Sie können während der zwölf Runden Fragen an eine Politikerin oder einen Politiker richten und die jeweiligen Gegner bestimmen. Dies sorgt für wechselnde Duelle und Schlagabtäusche. Zum Schluss müssen sich die Teilnehmenden einer Zahl von Ja/Nein-Fragen stellen.

Zudem gibt es beim Politboxen ein illustres Vorprogramm. So gibt es etwa Live-Musik, drei Amateur-Boxkämpfe und ein Interview mit dem Thema „Wettkampfkultur! Streitkultur! Respekt!“ vor dem Wettstreit. Zwischen 16.30 und 18.00 Uhr gibt es zudem ein Meet & Greet mit den anwesenden Politikern.

Wer sind die Teilnehmer in Düsseldorf?

Thomas Kutschaty (SPD). Ministerpräsidentenkandidat bei der Landtagswahl, Oppositionsführer im Landtag, SPD-Landesvorsitzender NRW, stellvertretender SPD-Bundesvorsitzender.

(SPD). Ministerpräsidentenkandidat bei der Landtagswahl, Oppositionsführer im Landtag, SPD-Landesvorsitzender NRW, stellvertretender SPD-Bundesvorsitzender. Bodo Löttgen (CDU). Fraktionsvorsitzender CDU-Fraktion im Landtag NRW, Landtagsabgeordneter.

(CDU). Fraktionsvorsitzender CDU-Fraktion im Landtag NRW, Landtagsabgeordneter. Joachim Stamp (FDP). Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge & Integration, Stellv. Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Landesvorsitzender der FDP NRW.

(FDP). Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge & Integration, Stellv. Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Landesvorsitzender der FDP NRW. Mona Neubaur (Bündnis 90/Die Grünen). Landesvorsitzende Bündnis 90/Die Grünen, Spitzenkandidatin zur Landtagswahl in NRW.

(joko)