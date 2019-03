Landgericht Siegen: 14-Jähriger soll Mitschüler erwürgt haben - Prozessauftakt im April

Siegen/Wenden Nach dem Tod eines 16-Jährigen im Sauerland im vergangenen Herbst muss sich ab April ein 14-Jähriger Vor Gericht verantworten. Fast 40 Zeugen sind geladen.

Weil er seinen Mitschüler mit bloßen Händen erwürgt haben soll, steht ein 14-Jähriger aus Wenden im Sauerland vom 18. April an vor Gericht. Dem Jugendlichen wird vorgeworfen, einen zwei Jahre älteren Freund aus nicht erwiderter Liebe im Streit getötet zu haben, wie ein Sprecher des Landgerichts Siegen am Donnerstag sagte. Die Anklage geht von Totschlag aus. Mehrere Medien hatten über die Anklageerhebung berichtet.

Laut Anklage sollen sich die beiden Schüler an einem Morgen im vergangenen Herbst in einem Waldstück in der Nähe der gemeinsam besuchten Schule getroffen haben. Dort soll es zum Streit gekommen sein. In dessen Verlauf soll der Angeklagte den 16-Jährigen so lange gewürgt haben, bis er starb. Nach seiner Festnahme hatte der Jugendliche die Tat gegenüber der Polizei eingeräumt. Der Fall hatte bundesweit Entsetzen ausgelöst.