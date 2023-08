„Hey, Demokratie!“ Tag der offenen Tür im NRW-Regierungsviertel

Außerdem gibt es zwischen Landtag und Staatskanzlei eine „Meile der Demokratie“, die sich für einen Spaziergang mit der ganzen Familie eignet. Dort gibt es Attraktionen wie Glücksrad-Drehen am Stand des Finanzministeriums und eine Ausstellung über die technische Ausstattung der Polizei NRW am Stand des Innenministeriums. Selbst kreativ werden und zum Beispiel eine eigene Tasche gestalten können Besucher am Stand des Kultusministeriums. Das Sozialministerium bietet eine Rallye an – wer genügend Stempel an Stationen wie Fachkräftesicherung, Barrierefreiheit oder Leben im Alter sammelt, wird mit einem kostenlosen Eis belohnt. Das Bildungsministerium informiert, wie Alltagshelfer Lehrer bei ihrer Arbeit an Grund- und Förderschulen unterstützen können und was ihre konkreten Aufgaben sind.