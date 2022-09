Es gibt viele berühmte Vierbeiner, die durch Film, Fernsehen oder berühmte Besitzer berühmt wurden. Kurz vor dem Welthundetag 2022 haben wir daher einige der bekanntesten Hunde in der Bildergalerie für Sie zusammengestellt.

Hündin Laika hat zweifelsohne Geschichte geschrieben, denn sie war das erste Lebewesen, das vom Menschen ins All befördert wurde. Bei der Mission Sputnik 2 blieb sie 1957, also vier Jahre bevor sich mit Juri Gagarin der erste Mensch ins All wagte, mehrere Stunden in der Erdumlaufbahn. Zur Erde schaffte sie es jedoch nicht zurück und es wird vermutet, dass sie einen Hitzetod in der Kapsel starb.