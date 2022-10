Glück to go : 22 Augenblicke, die an trüben Tagen ein Lächeln aufs Gesicht zaubern

22 Augenblicke, die an trüben Tagen ein Lächeln aufs Gesicht zaubern

Glück to go

Düsseldorf Nach den unbeschwerten, langen Sommernächten der vergangenen Monate können sich die einbrechende Kälte und Dunkelheit im Herbst trist und trostlos anfühlen. Doch die dunkle Jahreszeit bietet viele Lichtblicke. Wir zeigen 22 davon.

Der Übergang von Sommer auf Herbst kann zur psychischen Belastungsprobe werden. Die trüben Tage überschatten die Lust, das Leben auszukosten, viele Menschen ziehen sich zurück und geraten schnell in eine gedankliche Abwärtsspirale, die auf Dauer ungesund werden kann.

Bei all dem Trübsal blasen ist es keine üble Idee, sich seiner persönlichen Glücksmomente dafür umso bewusster zu werden und sie mal dagegen zu stellen. Wann hatten Sie das letzte Mal ein Kribbeln im Bauch vor lauter Glück? Oder das Gefühl tiefster Wonne und Zufriedenheit? Vielleicht finden Sie sich aber auch in unseren 22 Glücksmomenten aus dem Alltag wieder, die wir in einer Bilderstrecke für Sie zusammengestellt haben.