Abgeschrieben

Abschreiben hatte sich für 205 Tipper nur bedingt gelohnt. Sie kreuzten am 18. Juni 1977 die gleichen Zahlen an, die eine Woche zuvor im niederländischen Lotto gezogen wurden. Lediglich die Zusatzzahl war eine andere. Für den Sechser gab es statt der erhofften Million gerade mal 30.700 D-Mark. Die Zahlen lauteten damals 9, 17, 18, 20, 29, 40, Zusatzzahl 31 (12. Juni 1977 in den Niederlanden) und 9, 17, 18, 20, 29, 40, Zusatzzahl 42 am 18. Juni 1977 in Deutschland.