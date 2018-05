Oberaudorf: Kuh in Oberbayern verirrt sich auf Baugerüst

Kuh in Oberbayern verirrt sich auf Baugerüst

Oberaudorf

Eine oberbayerische Kuh ist gleich am ersten Tag auf der Alm eigene Wege gegangen - und auf einem Baugerüst gelandet. Das Tier sei "auf der Suche nach Abwechslung" bei Oberaudorf bei Rosenheim auf das an einer Brücke installierte Gerüst gestiegen, dann über zwei Gerüst-Etagen abgerutscht und nicht mehr weitergekommen, schrieb die Feuerwehr auf Facebook. Zwei Dutzend Helfer der Freiwilligen Feuerwehr mussten ausrücken, um das Tier zu retten. Die Kuh überstand den Ausflug samt Absturz weitgehend unverletzt. Die Bauarbeiter hatten offenbar das Gerüst aufgestellt, als noch keine Kühe auf der Weide waren und deshalb nicht an eine Absicherung gedacht. Wanderer entdeckten das Tier, Feuerwehrleute bauten ihm aus Holz einen Steg.