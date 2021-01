Täter sind Profis und extrem schwer zu fassen : „Falsche-Polizisten“ – Opfer fühlt sich im Stich gelassen

Düsseldorf Trickbetrüger, die ihre Opfer aus dem Ausland anrufen, werden selten gefasst. Die Aufklärungsquote liegt bei 0,1 Prozent. Ein Betroffener aus Krefeld fühlt sich von der Polizei im Stich gelassen.

Hermann Jancker (Name geändert) ist immer noch aufgewühlt; dabei liegt der Anruf schon ein paar Wochen zurück, der ihn so aus der Bahn geworfen hat. „Sie merken an meiner Stimme“, sagt er, als er unserer Redaktion von dem Vorfall berichtet, „wie sehr mich die ganze Sache mitgenommen hat; sonst bin ich nicht so aufgeregt, und ich spreche auch sonst nicht so wackelig.“

Es war bereits später Nachmittag Anfang Dezember, als das Telefon des 69-jährigen Krefelders klingelte und er abnahm. Sein Sohn war am Telefon, nahm er jedenfalls an. „Er schrie weinend ins Telefon, dass er einen Unfall mit dem Auto verursacht habe, eine Frau sei dabei ums Leben gekommen; er selbst sei deswegen von der Polizei festgenommen worden, ansonsten könne er sich an nichts mehr erinnern. Papa müsse ihm unbedingt helfen“, so Jancker. „Ich war so erschrocken, dass ich nicht sofort erkannt habe, dass es nicht mein Sohn war. Die Stimme war durch das Geschreie auch verzerrt“, sagt er im Nachhinein. Sein vermeintlicher Sohn übergab den Hörer dann an eine vermeintliche Polizistin, die ihm erklärte, dass er seinen Sohn für eine bestimmte Geldsumme aus dem Gefängnis holen könnte. „Sie hat sich dann in Widersprüche verwickelt, und langsam schimmerte es mir, dass da was nicht stimmen konnte und es Betrüger sein müssen“, berichtet der 69-Jährige.

Er legte auf und rief die Polizei an, um den Vorfall zu melden – und machte dort eine Erfahrung, die ihn aufwühlte. „Bei der Polizei sagte man mir, dass sie den Vorgang zwar aufnehmen, ich aber damit rechnen sollte, nichts mehr von der Polizei zu hören deswegen“, sagt Jancker. Die Täter säßen im Ausland und da käme man nicht ran, habe man ihm bei der Polizei gesagt. Diese Erkenntnis macht ihn wütend. „Die machen aus meiner Sicht nichts gegen die Betrüger und geben sich damit zufrieden, dass sie im Ausland sitzen. Das habe ich jedenfalls daraus geschlossen. Dadurch fühle ich mich hilflos und allein gelassen. Dabei fordert die Polizei uns doch auf, solche Fälle unbedingt zu melden“, sagt Jancker.

Bei der Polizei in Krefeld konnte man sich auf Anfrage nicht zu dem konkreten Fall äußern. „Aber wir sind dankbar für jeden Hinweis. Bei diesen Fällen läuft das nicht so ab wie bei einer klassischen Anzeige. Wir nehmen Namen und Kontaktdaten des Anrufers, der den Fall meldet, auf“, erklärte eine Sprecherin der Polizei Krefeld. „Uns helfen diese Hinweise weiter, weil wir dann wissen, dass es wieder vermehrt Fälle in dem Bereich gibt und wir die Bevölkerung dann entsprechend warnen können.“Für die Polizei in Nordrhein-Westfalen spielt bei den Ermittlungen in diesem Deliktbereich der Tatort eine zentrale Rolle, also von wo aus die Täter anrufen; aus NRW oder aus dem Ausland.

Unterschieden wird beim Trickbetrug auch zwischen den Delikten Enkeltrick/Schockanrufe und „falsche Amtsträger“, bei denen sich die Anrufer als Polizeibeamte, BKA-Beamte und Staatsanwälte ausgeben.

Tatort Ausland In dem Bereich wurden im vergangenen Jahr 4.377 Fälle „Enkeltrick/Schockanrufe“ und 23.409 Fälle „falsche Amtsträger“ beim Landeskriminalamt (LKA) erfasst. In diesen Fällen handelt es sich laut LKA fast ausschließlich um Versuche ohne Schadenseintritt – genauso wie bei dem 69-jährigen Krefelder. Trotzdem betrug die Schadenssumme bei „Enkeltrick/Schockanrufe“ 600.644 Euro, bei „falsche Amtsträger“ 2.554.365 Euro. Die Aufklärungsquote betrug 2019 in diesen Fällen bei „Enkeltrick/Schockanrufe“ 0,1 Prozent, bei „falschen Amtsträgern“ 0,2 Prozent.

Tatort NRW Im vergangenen Jahr wurden laut LKA in NRW 194 (188) Fälle „Enkeltrick/Schockanrufe“ und 677 (492) Fälle „falsche Amtsträger“ erfasst. Dabei handelt es sich überwiegend um vollendete Taten mit Schadenseintritt. Die Aufklärungsquote betrug bei „Enkeltrick/Schockanrufe“ 10,8 Prozent (11,2), bei „falsche Amtsträger“ 17,1 Prozent (22,4). Die Schadenssumme betrug bei „Enkeltrick/Schockanrufe“ 2.849.756 Euro, bei „falsche Amtsträger“ 12.310.036 Euro.

„Die Gründe für die relativ niedrigen Aufklärungsquoten dürften in erster Linie an der Tatörtlichkeit Ausland liegen, von wo aus die Haupttäter hauptsächlich agieren“, sagt Kriminalhauptkommissar Udo Rechenbach vom Landeskriminalamt.

Beim Enkeltrick bitten die Betrüger ihre Opfer um finanzielle Unterstützung. Die Polizei hat festgestellt, dass die Täter immer häufiger nicht mehr persönlich das Geld entgegennehmen, sondern Ablageorte mit ihren Opfern vereinbaren. Dazu zählten Hecken oder Mülltonnen nahe dem Haus des Opfers. Die Täter hätten so den Vorteil, dass sie später nicht beschrieben werden könnten. Laut Ermittlern handelt es sich beim Trickbetrug in den meisten Fällen um organisierte Kriminalität. Die Täter sind Profis und für die Polizei extrem schwer zu fassen. „Bei denjenigen, die das Geld bei den Opfern abholen, handelt es sich nur um die kleinsten Lichter der Organisation“, sagt Erich Rettinghaus, Landesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft in NRW. „Sie packen auch nicht aus, wenn wir sie erwischen, weil sie wissen, dass ihr Leben dann in Gefahr ist. Die Hintermänner sitzen ganz woanders“ Dahinter stecke ein ausgeklügeltes System. „Sie suchen ihre Opfer gezielt in Telefonbüchern. Sie wissen anhand von Namen ganz genau, bei wem es sich um Senioren handelt“, so Rettinghaus.

So ist auch der libanesische Clan aus NRW vorgegangen, der von der Türkei aus deutsche Senioren mit der Masche „falsche Polizisten“ um ihr Erspartes brachte. Ermittlern des Landeskriminalamtes war es im Dezember 2020 gelungen, den Clan zu enttarnen. Vorausgegangen war eine jahrelange akribischer Ermittlungsarbeit. Bei den Betrügern wurden Werte von mehr als 105 Millionen Euro sichergestellt; bislang sieht es nicht so aus, dass die deutschen Opfer ihr Geld zurückbekommen werden.

