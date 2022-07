Kommunikation mit Kollegen : Mehrheit der Arbeitnehmer nutzt Emojis - Missverständnisse bleiben nicht aus

München Emojis werden nicht nur im privaten Umfeld, sondern auch auf der Arbeit verschickt. Über die genaue Bedeutung der einzelnen Emojis wie der Aubergine herrscht allerdings Uneinigkeit. Das ist das Ergebnis einer neuen Studie.

Die Mehrheit der Arbeitnehmer in Deutschland nutzt laut einer Studie der Internetplattformen Slack und Duolingo in der Kommunikation mit Kolleginnen und Kollegen Emojis. 60 Prozent der Befragten gaben an, im professionellen Umfeld Emojis zu verwenden, wie die beiden Unternehmen am Donnerstag erklärten. Weil zuweilen nicht ganz klar sei, was die Smileys bedeuten sollen, komme es jedoch häufig zu Missverständnissen.