Kostenpflichtiger Inhalt: Kommentar zum Blutverbrauch : Kliniken müssen effizienter Blut sparen

Meinung Düsseldorf Weltmeister in etwas zu sein, klingt erst einmal toll. Man steht an der Spitze, ist quasi der Gewinner. Nun gibt es aber Disziplinen, bei denen es nicht erstrebenswert ist, den ersten Platz zu belegen. Der Verbrauch von Blutkonserven ist so eine Disziplin.