Diskussion um Tempo 20 Tempolimits bringen mehr Lebensqualität

Wenn es darum geht, Tempo 30 großräumiger in Städten zu etablieren, zucken zumeist diejenigen zusammen, die dort häufig mit dem Auto unterwegs sind. Tatsächlich verlangt es viel Geduld, das Gas entsprechend zu dosieren. Gerade auf Hauptverkehrsstraßen scheint das meist zugunsten eines besser fließenden Verkehrs auch selten angebracht. In Wohnstraßen aber sieht das schon anders aus, in der Innenstadt mit vielen Fußgängern und Radfahrern ebenfalls. Dort darf auch Tempo 20 kein Tabu sein, hebt es doch Autos, Fahrräder und Passanten auf ein annähernd gleichwertiges Niveau. Das bedeutet weniger folgenreiche Unfälle, ein entspannteres Miteinander und damit mehr Lebensqualität.