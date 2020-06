Ein Tag in Zitaten : Mozart, Bernstein, Bismarck, Streeck

Ein Tag in Zitaten

Empfindungen zwischen Heiterkeit, Nachdenklichkeit, Sarkasmus und Ekel mit Zitaten von Virologen und Komponisten. Unser Autor über die bunten Gefühle im Alltag und die passenden Sätze dazu.

Heitere Gefühle am Morgen: Aus dem offenen Fenster einer Kindertagesstätte klingt das stimmungsvolle Lied zum Geburtstag: „Viel Glück und viel Segen, auf all deinen Wegen …“ Um wie viel persönlicher, traditionsreicher, heimatsprachlicher hört sich das doch an im Vergleich zu dem standardisierten Allerwelts-Quark Häääppy birthday!