„European Sleeper“ Neuer Nachtzug verbindet das Rheinland mit Venedig

„Passagiere können von Belgien und den Niederlanden aus in unseren Zug einsteigen und komfortabel im Speisewagen entspannen, während der Zug sie durch Deutschland und Österreich und über die Alpen transportiert, bis in die historischen Städte Verona und Venedig am nächsten Tag“, sagt Chris Engelmann, einer der beiden Gründer von „European Sleeper“. Ab dem 05. Februar wird der Nachtzug zweimal die Woche zwischen Brüssel und Venedig verkehren, allerdings zunächst nur bis Ende März. Damit will das Unternehmen vor allem Wintersport-Fans mit der Anbindung an österreichische Skigebiete als auch Karnevalisten ansprechen, die das italienische Pendant der jecken Zeit einmal in Venedig erleben wollen.