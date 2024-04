„Klimbim-Opa“ „Klimbim“-Star Wichart von Roëll gestorben

Der Schauspieler Wichart von Roëll, bekannt aus der 70er-Jahre-Comedyserie „Klimbim“, ist tot. Der Darsteller sei am Dienstag im Alter von 86 Jahren gestorben, teilte eine Sprecherin seiner Schauspiel-Agentur mit. Zuletzt habe sich von Roëll in einem Hospiz in Recklinghausen aufgehalten. Zuerst hatte „Bild“ über den Tod des Schauspielers berichtet.