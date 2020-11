Trotz Corona-Maßnahmen : Neuer weltweiter Treibhausgas-Rekord

Genf Laut vorläufigen Ergebnissen einiger Messstationen ist die Konzentration von CO2 in der Atmosphäre 2020 weiter gestiegen – trotz der Coronavirus-Pandemie. Das teilt die Weltorganisation für Meteorologie mit.

Die Konzentration der Treibhausgase sei im vergangenen Jahr auf einen neuen Höchststand gestiegen, erklärte am Montag die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) in Genf. Und trotz der weltweiten Beschränkungen beispielsweise für die Industrie wegen der Corona-Pandemie habe die Konzentration in diesem Jahr noch weiter zugelegt.