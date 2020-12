VOX : Kitchen Impossible 2020: Neues Weihnachtsspezial bei VOX

The Duc Ngo: Der Gastronom und Koch The Duc Ngo betreibt das „Moriki“ in Frankfurt am Main, zwei „Cocolo“-Restaurants in Berlin, wie auch das „Madame Ngo“ an der Kantstraße und seine neue „Cantina“ sowie das „893“. Mittlerweile betreibt der in Vietnam geborene Koch gleich elf Restaurants und beschäftigt rund 100 Mitarbeiter.