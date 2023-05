Durchsuchungen wegen Kinderpornografie in Bayern Einsatz bei Tatverdächtigen zwischen 16 und 60 Jahren

Im Kampf gegen Kinderpornografie haben Ermittler in Oberbayern zahlreiche Wohnungen durchsucht. Wie die Polizei in Ingolstadt am Freitag mitteilte, gab es am Vortag im Zuständigkeitsbereich der Kriminalpolizeiinspektion Erding Einsätze in 19 Objekten. Sie richteten sich gegen Tatverdächtige im Alter zwischen 16 und 60 Jahren. Mehr als 200 Datenträger wurden beschlagnahmt.