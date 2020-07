Gesellschaftskunde : Rücksicht im Gepäck

Düsseldorf Alles hinter sich lassen: Das versprechen die Ferien normalerweise – in diesem Jahr nicht so ganz. Wegen Corona ängstlich in den Urlaub starten, muss man aber nicht, meint unsere Autorin.

Eine Auszeit nehmen kann man natürlich auch daheim. Alles zurückzulassen, ist nicht an die Reise zu irgendwelchen Fernzielen gekoppelt. Allerdings ist dies eine besondere Feriensaison; und so leid man es hat, bei jedem Schritt unter Menschen die Maske aufzusetzen und über Abstände, Belüftungsmethoden, Besucherzahlen nachzudenken: Mehr als zuvor ist der Fortgang der Pandemie in Deutschland abhängig vom Verantwortungsbewusstsein jedes Einzelnen. Egal, wo er sich in diesen Wochen aufhält. Und auch wenn der Alltag aussetzt und Leute nach all den Sorgen und Belastungen der vergangenen Wochen endlich unbelastet und frei in den Tag hinein leben wollen. Nach den jüngsten Lockerungen ist der Einzelne noch mehr gefordert, selbst Rücksicht zu nehmen. Im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich sich daran zu erinnern, dass da etwas war, was noch immer ist und wieder gefährlich werden kann.