Herrscher und ihre Haustiere Wieso Hunde und Katzen eine Rolle im US-Wahlkampf spielen

Auf perfide Art werden nun niedliche Kätzchen- und Welpenfotos von Republikanern in Sozialen Netzwerken gepostet mit dem Aufruf: Rettet die Tiere, wählt Trump! Das spielt nicht nur auf die rassistische These an, sondern ist auch noch unglaubwürdig. Schließlich ist Donald Trump der einzige Präsident in der Geschichte der USA, der sich das Weiße Haus nicht mit einem flauschigen Mitbewohner teilte. In den rund 200 Jahren vor seiner Amtszeit leisteten Dutzende Haustiere ihren herrschenden Herrchen Gesellschaft. Meistens waren es Hunde, aber George Washington etwa, der erste US-Präsident, hatte davon nicht nur 14 Stück, sondern außerdem Pferde, einen Esel und Papageien. Zumindest die Rösser waren damals allerdings weniger Haus- als Nutztiere und dienten vor allem zur Fortbewegung.