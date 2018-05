35.000 Teilnehmer erwartet : 101. Katholikentag in Münster endet mit Festgottesdienst

Gläubige nehmen an der Eröffnungsfeier teil. Am Sonntag geht der Katholikentag in Münster zu Ende. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Münster Nach mehr als vier Tagen geht der Katholikentag in Münster zu Ende. Unter dem Motto „Suche Frieden“ ging es um Politik, Ökumene und den Dialog unter den Religionen. 2019 steht Dortmund im Mittelpunkt.

Mit einem großen Festgottesdienst geht am Sonntag (10.00 Uhr) in Münster der 101. deutsche Katholikentag zu Ende. Unter dem Motto „... hinaus in alle Welt“ werden auf dem Schlossplatz rund 35.000 Teilnehmer erwartet. Mit am Altar stehen der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx aus München, und Bischöfe aus Münster, Hamburg, Berlin und Limburg.

Für die evangelische Kirche sind die stellvertretende EKD-Vorsitzende Annette Kurschus sowie Hans Leyendecker mit dabei. Der Journalist ist Präsident des 37. Evangelischen Kirchentages 2019 in Dortmund. Er übernimmt den Staffelstab von Thomas Sternberg, dem Präsidenten des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK).

Sternberg hatte das Treffen in einer Bilanz am Samstag in Münster als großen Erfolg gewertet. „Der Katholikentag hat das junge und frische Gesicht der Kirche gezeigt“, sagte der ZdK-Präsident. Nach vorläufigen Zahlen haben mehr als 70.000 Menschen das Glaubensfest besucht.



Der Münsteraner Bischof Felix Genn hob in seiner Bilanz hervor, der Katholikentag sei „keine Friede-Freude-Eierkuchen-Veranstaltung“ gewesen. „Auch Kirchenkritiker müssen einräumen, dass es einen solch breiten öffentlichen Diskurs heute nur noch auf den evangelischen Kirchentagen und Katholikentagen gibt.“

Überschattet wurde der Katholikentag vom Streit innerhalb der deutschen Bischofskonferenz über den sogenannten Kommunionsstreit. Die Bischofskonferenz hatte mit Drei-Viertel-Mehrheit entschieden, dass protestantische Ehepartner in Einzelfällen zur katholischen Kommunion zugelassen werden können. Dagegen hatten der Kölner Kardinal Rainer Woelki und sechs andere konservative Bischöfe beim Vatikan protestiert.

Am Samstag gab es den einzigen Auftritt eines AfD-Vertreters in Münster. Die religionspolitischen Sprecher der im Bundestag vertretenen Parteien äußerten sich zu ihrem Verständnis zum Verhältnis von Religion und Staat. Dabei kam es zu Beginn zu einem Zwischenfall. Bei der Vorstellung des AfD-Bundestagsabgeordneten Volker Münz rannten Aktivisten in der Messehalle zur Bühne und hielten ein Plakat hoch mit der Aufschrift „Suche Frieden - nicht die AfD - für eine antifaschistische Kirche“.

(dpa/see)