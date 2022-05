Nach Störung an Terminals : Mehrere Discounter erklären Probleme bei Kartenzahlungen für überwunden

Die Zahlung per Giro- oder Kreditkarte in Deutschland ist nach Angaben von Zahlungsdienstleistern seit vergangener Woche bundesweit gestört. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Essen Nach Problemen mit Kartenzahlungen können Verbraucher bei mehreren Discountern wieder bargeldlos einkaufen. Einige Kartenterminals sollten in diesem Jahr ohnehin schrittweise ausgetauscht werden, dies sei nun beschleunigt worden.

Die Kartenzahlung werde „kurzfristig in allen Märkten wieder möglich sein“, sagte ein Aldi-Nord-Sprecher am Montag auf Anfrage. Zahlungsgeräte mit den Problemen würden durch neue Modelle ersetzt. „Ein Teil der Märkte wurde bereits am Wochenende umgerüstet, die restlichen folgen in den nächsten Tagen.“ Die betroffenen Kartenterminals sollten in diesem Jahr ohnehin schrittweise ausgetauscht werden, dieser Schritt sei nun beschleunigt worden. Aldi Süd war von den Problemen nicht betroffen gewesen.