München: Jutta Speidel eröffnet Wohnhaus für Mütter

München Die Münchner Schauspielerin will damit von Obdachlosigkeit bedrohten Familien helfen.

Schauspielerin Jutta Speidel eröffnet am 9. Juni in München ihr zweites "Horizont-Haus". Mit 48 neuen Wohnungen bietet es bezahlbaren, dauerhaften Wohnraum für Mütter und ihre Kinder, wie der von Speidel 1997 gegründete, gemeinnützige Verein "Horizont" gestern in München mitteilte. Mit dem zweiten Haus werde nun eine Brücke für Mütter und Kinder aus dem ersten, 2005 in Betrieb genommenen "Horizont-Haus" in München geschlagen und gleichzeitig auch anderen von Obdachlosigkeit bedrohten Familien die Tür geöffnet.