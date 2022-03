Polizeieinsatz nach Streich : SEK wegen „Entführung“ bei Junggesellenabschied alarmiert

Neubiberg Eigentlich sollte der Bräutigam nur überrascht und dann zum Flughafen gebracht werden, doch plötzlich wurden die vier „Kidnapper“ von der Polizei gesucht.

Sie trugen Sturmhauben, zogen dem „Entführten“ einen Sack über den Kopf und zerrten ihn in ein Auto: Ein Junggesellenabschied hat bei München sogar das SEK alarmiert. Vier Männer wollten den Bräutigam am Dienstag am hellichten Tag von Neubiberg nach Mallorca „entführen“.