Auto mit falschem Kennzeichen : Vier junge Menschen liefern sich Verfolgungsfahrt mit Polizei in Jülich

Vier junge Menschen liefern sich Verfolgungsfahrt mit Polizei in Jülich

40 Minuten lang dauerte die Verfolgungsfahrt an. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Jülich Zwei 19-Jährige und zwei minderjährige Mädchen hielten die Polizei in Jülich auf Trab. Sie waren mit einem gesuchten Auto und falschem Kennzeichen unterwegs. Auch besaß der Fahrer keinen Führerschein.

- Rund 40 Minuten lang sind in Jülich im Kreis Düren vier junge Menschen mit einem gesuchten Auto vor der Polizei geflohen. Als die Beamten das Auto am Mittwochabend aufhalten konnten, liefen die Vier zu Fuß weg, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.