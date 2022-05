Johnny Depp und Amber Heard verklagen sich : Rosenkrieg in Hollywood

Ein Bild aus besseren Tagen: Johnny Depp und Amber Heard 2011 bei der Europapremiere ihres Films „The Rum Diary“. Foto: dpa/Joel Ryan

Der Zivilprozess zwischen Johnny Depp und seiner Ex-Frau Amber Heard wegen Rufschädigung artet in eine Schlammschlacht aus. Beide Schauspieler gehen unbarmherzig gegeneinander vor.

Vor Gericht und auf hoher See, heißt es, sei man in Gottes Hand. Die Schauspieler Johnny Depp und seine ehemalige Ehefrau Amber Heard haben maritime Filme berühmt gemacht – „Fluch der Karibik“ den einen, „Aquaman“ die andere. Nun aber streiten beide vor Gericht, und im Gegensatz zu den filmischen Abenteuern in den aufgewühlten Weiten des Meeres dürfte am Ende dieses Zivilprozesses in Fairfax, Virginia, keinesfalls ein Happy End stehen. Denn es geht um Gewalt, Erniedrigung, Drogen, Geld, sehr viel Geld, um Ehre und um berufliche Zukunft.

Wie könnte es einen Gewinner aus dieser seit rund einem Monat eskalierenden juristischen Auseinandersetzung geben, in dem es um die Wiederherstellung des guten Rufs geht, wenn beide Parteien mit unbarmherziger Härte zunächst versuchen, gegenseitig ihr Ansehen in aller Öffentlichkeit so gründlich wie nur irgend möglich zu ruinieren?

Info Was in deutschen Gerichtssälen gilt Verbot In deutschen Gerichtssälen wäre ein solcher „Scheinwerfer-Prozess“ vor laufenden Kameras undenkbar. Bild- und Tonaufnahmen während einer Verhandlung sind untersagt. Ausnahme Einzige Ausnahme ist das Bundesverfassungsgericht. Dort dürfen Urteilsverkündungen filmisch dokumentiert werden.

Der 58-jährige Depp wirft seiner um 22 Jahre jüngeren Ex-Frau Heard vor, in einem 2018 von der „Washington Post“ veröffentlichten Kommentar zum Thema häusliche Gewalt falsche Aussagen gemacht zu haben. Dies habe seiner Karriere geschadet. Depp wird in besagtem Artikel allerdings nicht namentlich erwähnt. Dennoch klagt er wegen Verleumdung auf rund 50 Millionen Dollar (gut 45 Millionen Euro) Schadenersatz sowie eine Geldbuße von 350.000 Dollar. Begründung: Heard nehme in dem Statement zumindest Bezug auf die Beziehung zu ihm. Heard wiederum sieht sich durch Depps öffentliche Anschuldigungen, sie habe sich des Meineids und Betrugs schuldig gemacht, um ihren eigenen Ruf gebracht und verlangt im Gegenzug Schadensersatz in Höhe von 100 Millionen Dollar sowie eine Geldbuße von ebenfalls 350.000 Dollar.

Die Fülle an pikanten bis prekären privaten Details, die im Gerichtssaal präsentiert werden, machen den Rosenkrieg zu einer beispiellosen Schlammschlacht. Solche Mengen an schmutziger Wäsche sind selbst für die an harte News gewohnte amerikanische Öffentlichkeit ein Ausnahmefall. Zumal die Schilderungen im krassem Kontrast zum Hollywood-Glamour stehen, der beide Stars lange Zeit umgab. Während der Verhandlung wurde unter anderem ein Video vorgespielt, das Johnny Depp angeblich betrunken und randalierend in seiner Wohnung zeigte. Zudem wurden persönliche Textnachrichten verlesen.

Unter den Aussagen Dutzender Zeugen, die Depp aufgeboten hat, findet sich etwa jene unappetitliche, dass Amber Heard Exkremente ins gemeinsame Bett gelegt haben soll. Des Weiteren steht der Vorwurf im Raum, Heard habe eine Wodka-Flasche nach ihrem Ehemann geworfen, die zerbrochen sei und ihm die Kuppe eines Fingers abgetrennt habe. Eine von Depps Anwälten beauftragte Gerichtspsychologin soll zudem bei Heard ein sogenanntes Borderline-Syndrom festgestellt haben, das mit Aggressionen, Essstörungen oder Selbstverletzungen einhergehen kann.

Die so Beschuldigte holte am Donnerstag nun zum verbalen Gegenschlag aus. Es sei „schrecklich“ für sie, hier über Wochen hinweg „alles wieder zu erleben“ und über ihr zurückliegendes Kapitel mit Depp zu sprechen. Unter Tränen beschrieb die 36-Jährige einen Vorfall zu Beginn ihrer Beziehung im Jahr 2012, als sie angeblich von Depp zum ersten Mal geschlagen worden sei. Er habe Alkohol und Drogen konsumiert, als ihre Unterhaltung über eine Tätowierung an seinem Arm mit einem körperlichen Angriff geendet habe.

Sie habe es zunächst für einen schlechten Witz gehalten, doch Depp habe ihr dreimal hintereinander ins Gesicht geschlagen, fuhr Heard fort. „Das hat mein Leben verändert“, sagte sie sichtlich aufgelöst. Depp habe sie anschließend unter Tränen auf den Knien um Verzeihung gebeten und versprochen, er werde dies nie wieder tun.

Bereits am Dienstag hatte eine Psychologin vor Gericht ausgesagt, sie habe bei Heard eine posttraumatische Belastungsstörung infolge deren schwieriger Beziehung zu Depp diagnostiziert. Depp habe sie mit „obsessiver“ Eifersucht und Kontrollzwang gequält und ihr offenbar physische und sexuelle Gewalt angetan. So habe Depp Heard geschubst, geohrfeigt, gewürgt, gegen eine Mauer gestoßen und ihr in den Rücken getreten.

2009 hatte sich das Schauspieler-Paar bei den Dreharbeiten zu dem gemeinsamen Film „The Rum Diary“ kennengelernt. Ihre Romanze begann 2011 auf einer Werbetour für den Film, nach Depps Trennung von seiner langjährigen Partnerin, der französischen Schauspielerin Vanessa Paradis, mit der er zwei Kinder hat. 2015 heirateten Depp und Heard, doch nach nur 15 Monaten Ehe reichte die Schauspielerin die Scheidung ein.

Depp, der die Ausführungen seiner Ex-Frau am Donnerstag mit unbewegter Miene verfolgte, hat Übergriffe ebenso bestritten wie ein Alkoholproblem. Schwierigkeiten habe er lediglich mit verschreibungspflichtigen Tabletten gehabt. Doch darüber sei er hinweg.

Zur Wahrheit gehört indes, dass der US-Schauspieler in einem Verleumdungsprozess gegen die britische Boulevard-Zeitung „Sun“ Ende 2020 vor dem High Court in London den Kürzeren zog. Schon damals ging es um den Vorwurf der körperlichen Misshandlung seiner Ex-Frau. Zwölf von 14 Vorwürfen gegen Depp hätten sich als wahr erwiesen, so der Richter. Das Blatt darf Depp weiterhin als „Ehefrau-Schläger“ bezeichnen. Als Depp seine Ex-Frau 2019 in den USA verklagte, konnte er von dem britischen Urteilsspruch noch keine Kenntnis haben.