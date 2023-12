Umfrage Jeder Fünfte schlägt seinen Weihnachtsbaum selbst

Jeder fünfte Befragte greift einer Umfrage zufolge selbst zu Axt und Säge, um seinen Weihnachtsbaum in der Natur zu schlagen. Mehr als die Hälfte besorgt den bereits geschlagenen Baum im Handel vor Ort, wie der Digitalverband Bitkom am Montag in Berlin mitteilte. Nur etwa einer von hundert will den Weihnachtsbaum in diesem Jahr im Internet bestellen.