Neue Ära in Japan : Kaiser Naruhito feiert Thronbesteigungszeremonie

Neue Ära in Japan

Tokio Die Amtsübernahme des neuen japanischen Kaisers Naruhito ist vollendet. Bei der Zeremonie bestieg der 59-jährige Tenno den Chrysanthementhron im Kaiserpalast in Tokio.

Regierungschef Shinzo Abe rief drei Mal "Banzai!" (Lang lebe der Kaiser!). 2000 Gäste waren am Dienstag nach Tokio geladen, darunter auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender.

"Ich erkläre hiermit für die Heimat und das Ausland meine Inthronisierung", sagte Naruhito bei der förmlichen Zeremonie zur Amtsübernahme. "Ich gelobe, dass ich stets für das Glück des japanischen Volkes und den Weltfrieden beten werde." Damit wolle er seine "Pflicht als Symbol Japans erfüllen". Naruhito war bereits am 1. Mai zum Tenno ernannt worden, nachdem sein Vater Akihito in einem ungewöhnlichen Schritt abgedankt hatte.

Der Kaiser nahm in einer kupferfarbenen Robe mit einer schwarzen Kopfbedeckung auf dem acht Tonnen schweren Thron "Takamikura" Platz, die Kaiserin in einem hellen, mehrschichtigen Kimono auf ihrem kleineren "Michodai"-Thron. Nur Trommel- und Gong-Schläge durchbrachen die Stille und gaben den Ablauf der Zeremonie vor.

Naruhito ist seit 1993 mit Masako Owada verheiratet, die einer Diplomatenfamilie entstammt. In Japans Monarchie werden bei der Thronfolge nur Männer berücksichtigt. Die Tochter des Kaiserpaares, die 17-jährige Aiko, kommt daher nicht in Betracht.

Die Kaiserfamilie hat in Japan recht breiten Rückhalt, auch wenn die Begeisterung bei jüngeren Japanern nachlässt. In einer Umfrage, die der öffentlich-rechtliche Sender NHK kurz vor Naruhitos Inthronisierung veröffentlichte, gaben 70 Prozent der Bürger an, dass sie gegenüber dem Kaiserhaus "freundlich oder wohlgesonnen" eingestellt seien.