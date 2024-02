Wichtige Ereignisse Das ist alles im Jahr 2024 passiert

1. Januar 2024 – Silvesterbilanz

Einmal mehr waren Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte in der Neujahrsnacht im Großeinsatz. Und das nicht nur in Berlin, Düsseldorf und Köln. Drei junge Männer verloren in Koblenz ihr Leben durch das Hantieren mit Böllern. Polizisten und Feuerwehrleute sind außerdem in dieser Silvesternacht mit Böllern und Raketen attackiert worden – im Vorjahresvergleich scheint der Jahreswechsel aber grundsätzlich friedlicher verlaufen zu sein.