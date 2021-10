Jahresrückblick: Was ist 2021 in NRW, Deutschland und der Welt passiert? Ob historisch oder bewegend – das sind die Bilder des Jahres zu den wichtigen Ereignissen und Nachrichten des Weltgeschehens. Schauen Sie sich die großen Themen 2021 im Rückblick an.

1. Januar: Auch das neue Jahr startet ganz im Zeichen des Coronavirus. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ruft die Bürger in ihrer 16. und vermutlich letzten Neujahrsansprache zum Durchhalten in der Corona-Krise auf.