Jahresrückblick: Was ist 2019 in NRW, Deutschland und der Welt passiert? Ob historisch oder bewegend – das sind die Bilder des Jahres zu den wichtigen Ereignissen und Nachrichten des Weltgeschehens. Schauen Sie sich die großen Themen 2019 im Rückblick an.

15. März 2019: Attentat in Christchurch In der neuseeländischen Stadt erschoss ein Mann in einer Moschee zunächst 42 Menschen, darunter mehrere Kinder. Dann brachte er in einer anderen Moschee acht weitere Menschen um.