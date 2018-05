Jahresrückblick: Was ist 2018 in NRW, Deutschland und der Welt passiert? Ob historisch oder bewegend – das sind die Bilder des Jahres zu den wichtigen Ereignissen und Nachrichten des Weltgeschehens. Schauen Sie sich die großen Themen 2018 im Rückblick an.



26. Mai 2018: Real Madrid gewinnt im Champions League Finale in Kiew gegen den FC Liverpool und holt damit zum vierten Mal infolge die Trophäe.