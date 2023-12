Heldenhaft bis hilfsbedürftig Ein tierischer Jahresrückblick 2023

Mehrfach gab es Einsätze zur Rettung von Vögeln: Im Juli befreiten Feuerwehrleute in Minden mit Hilfe einer Drehleiter eine Möwe, die sich in der Sirene des Schlauchturms der Wache verfangen hatte. Höhenretter der Feuerwehr rückten in Haltern am See aus, um in 55 Metern Höhe einen Falken aus einer Metallkonstruktion an einer Kirchturmspitze zu befreien.