Bekannter Kaberettist : Trauer um Dr. Stratmann

Ludger Stratmann bei einem TV-Auftritt im Jahr 2011. Foto: dpa/Karlheinz Schindler

Der Kabarettist Ludger Stratmann ist mit 73 Jahren überraschend in seinem Haus in Bottrop gestorben. 1998 hängte er den Arztberuf an den Nagel und wurde deutschlandweit mit komischen Medizin-Programmen berühmt.

Wenn man aktuell nochmal in einen Klassiker Ludger Stratmanns hinein hört, dann gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder bleibt das Lachen im Halse stecken, weil die Traurigkeit überwiegt – oder das Lachen befreit von der Trauer über den Tod des bekannten Ruhrgebiets-Kabarettisten, der am Mittwoch mit 73 in seinem Haus in Bottrop überraschend gestorben ist. Der Klassiker ist aus dem Soloprogramm „Heute komm ich mal mit mein Bein“, das er 2004 als Doktor Stratmann aufnahm und heißt „Herzinfarkt“: Da fabuliert der hypochondrische Patient auf dem Krankenbett von seinen Symptomen, die vom Knie hoch in den Oberkörper gezogen sind, was ihn zum Gang zum Arzt veranlasste: „Herr Doktor, heute komm ich mal mit mein Bein. Ich glaub, ich hab Herzinfarkt“, sagt er da im Ruhrpott-Slang – und schiebt hinterher: „Da hat er mich hier in die Psychiatrie eingewiesen.“

Als Todesursache Ludger Stratmanns hatten WAZ und WDR am Donnerstag unter Berufung auf Familienangehörige nun tatsächlich „Herzinfarkt“ angegeben. Sein Bruder Christian Stratmann, mit dem er 1994 im Essener Amerikahaus das Stratmanns Theater Europahaus eröffnet hatte, sagte gegenüber den „Ruhr Nachrichten“: „Wir sind fassungslos. Damit hat niemand gerechnet. Das hat niemand kommen sehen.“ Er sei gerade noch auf seiner Lieblingsinsel Norderney gewesen und habe Pläne gemacht. Diesen Monat gab er einen Auftritt im Programm des Essener Kultursommers im Grugapark, weitere Auftritte sollten bald folgen – und dann wollte er sich langsam in den Ruhestand verabschieden.

info Sein Theater steht in Essen Biografie Ludger Stratmann wurde 1948 in Verl geboren und zog nach dem frühen Tod des Vaters mit der Mutter und acht Geschwistern nach Essen. Karriere 1994 gründete er mit seinem Bruder Christian Stratmanns Theater in Essen, das er seit 2003 allein führte. Christian Stratmann betreibt seit 2004 das Volkstheater Mondpalast im Herner Stadtteil Wanne-Eickel.

Ludger Stratmann, geboren im ostwestfälischen Verl und als Zehnjähriger mit der Mutter ins Ruhrgebiet gezogen, war wirklich Doktor. 1985 hatte er nach dem Medizinstudium an der Ruhr-Universität Bochum über Tumorerkrankungen des Dünndarms promoviert. Bis 1998 praktizierte er als Allgemeinmediziner in einer Praxis in Bottrop und wusste von daher sehr genau, wie waschechte Einwohner des Ruhrgebiets über Körper, Psyche und die damit zusammenhängenden Leiden denken und sprechen: Mit trockenem, lakonischem Witz, selbstironischer Distanz, einer Schicksalsergebenheit, auf die die berühmte Kölner Lebensweisheit passt: Et kütt wie et kütt.

Nachdem er seine Praxis aufgegeben hatte, konzentrierte er sich ganz auf seine kabarettistische Laufbahn, die nach dem späten Start ungemein erfolgreich geriet. Allein bis 2007 besuchten rund 1,2 Millionen Menschen seine Programme im eigenen Theater oder auf Bühnen in ganz Deutschland. Von 2001 bis 2016 hatte er mit „Stratmanns“ auch eine eigene Comedysendung im WDR, die es auf 150 Ausgaben brachte. Anfangs in seinem Schatten wurde auch noch ein anderer groß: Hagen Rether begleitete Doktor Stratmann bis 2004 am Klavier und gehört selbst zu den Stars der Szene.

In seinen Soloprogrammen nahm er meistens die Rolle des Hausmeisters Jupp ein, der spricht wie den Menschen im Ruhrpott der Schnabel gewachsen ist – mit allwissender Geste, aber dabei oft naiv und immer direkt und ehrlich, mit Herz und Seele. Wenn er in Programmen wie „Machensichmafrei, bitte!“, „Kunstfehler“ oder „Pathologisch“ über Krankheiten und Körperfunktionen sprach, dann erinnert das an berühmte Ruhrgebiets-Komiker wie Helge Schneider oder Jürgen von Manger in seiner Rolle als Tegtmeier. 2009 wurde Stratmann dann auch mit dem Tegtmeiers-Erben-Ehrenpreis ausgezeichnet. Auch Schneider und von Manger griffen das Thema in ihrem Werk auf: Tegtmeier telefoniert im Programm „Mensch sein“ mit seinem Apotheker, weil er seiner Tochter heimlich die Pille in den Kaffee rühren will. Und Helge Schneider eröffnete gleich für einen ganzen Kinofilm die „Praxis Dr. Hasenbein“, in der die Patienten gerne vorstellig werden wie Stratmanns Jupp – „Herr Doktor, heute komm ich mit mein Bein“…