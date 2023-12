Von A wie Abnehmspritze bis Z wie Zimtschnecke 2023 als Lebensgefühl-Alphabet

Es war ein Jahr der Not und Kriege und des Terrors - etwa in Nahost und in der Ukraine. In Deutschland war 2023 ein Jahr mit „Ampelzoff“ und dem Gefühl, dass vieles unrund läuft, zum Beispiel bei der Bahn, in die viele endgültig ihr Urvertrauen verloren. Und 2023 war ein Jahr der Bekenntnisse und Beichten von Männern wie Gil Ofarim, Til Schweiger und Jan Ullrich.