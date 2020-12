Affenhaus-Brand, Corona, US-Wahl : Ein Jahr für die Geschichtsbücher – 2020 in Bildern

Das ist alles im Jahr 2020 passiert

Düsseldorf Das Jahr 2020 wird als ein außergewöhnliches in die Geschichtsbücher eingehen. Die Coronavirus-Pandemie führt uns vor Augen, dass viele Dinge, die wir für Selbstverständlichkeiten gehalten haben, in Wahrheit Privilegien sind. Ein Rückblick in Bildern.

Gefühlt dürften Jahresrückblicke in diesem Jahr nur ein einziges Thema beinhalten: das Coronavirus mit all seinen Folgen und in all seinen Ausprägungen. Die Pandemie ist in der öffentlichen Wahrnehmung längst omnipräsent, es gibt eigentlich kaum ein anderes Thema. Egal um welche Aspekte des Alltags es geht, überall werden wir mit dem Virus und seinen Folgen konfrontiert – sei es beim Einkaufen, beim Besuch der Oma im Altenheim oder bei der Sportschau am Wochenende.

Das Jahr 2020 ist ein außergewöhnliches, eines das zweifelsohne in die Geschichtsbücher eingehen wird. Er ist ein Jahr, das einem Wissenschaftler wie Christian Drosten mehr Twitter-Follower eingebracht hat als die Toten Hosen, Herbert Grönemeyer und Mark Forster zusammen aufs Tableau bringen.

Diese Omnipräsenz der Pandemie macht das Jahr 2020 aber auch noch in einem weiteren Punkt außergewöhnlich. Sie lässt die Welt Ereignisse schneller verdrängen als es normalerweise der Fall ist. Katastrophen, Terroranschläge, aber auch erfreuliche Ereignisse – all diese Dinge hat es auch im Jahr 2020 gegeben. Sie sind nur immer wieder schnell wegen aktueller Entwicklungen rund um die Pandemie aus dem Fokus geraten.

Mit dem Brand des Krefelder Affenhauses zum Beispiel begann das Jahr 2020 mit einer Katastrophe. Auch der 31. Januar 2020 wird als bedeutendes Datum in die Geschichte eingehen, markiert er doch den ersten Austritt einer Nation aus der Europäischen Union.

Darüber hinaus gab es etliche weitere bemerkenswerte Ereignisse: verheerende Buschbrände in Australien, die Verschiebung der Fußball-Europameisterschaft und der Olympischen Spiele, die haben wir eine Bilderstrecke mit den wichtigsten Ereignissen zusammengestellt.

